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Trump: «La portavoce Karoline Leavitt lascia l'incarico alla fine del mese»

Leavitt assumerà un nuovo ruolo come consulente esterna, mantenendo una posizione di rilievo nella strategia repubblicana.
Trump: «La portavoce Karoline Leavitt lascia l'incarico alla fine del mese»
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump: «La portavoce Karoline Leavitt lascia l'incarico alla fine del mese»
Leavitt assumerà un nuovo ruolo come consulente esterna, mantenendo una posizione di rilievo nella strategia repubblicana.

WASHINGTON - «La nostra meravigliosa portavoce della Casa Bianca, nonché una delle mie collaboratrici più fidate, Karoline Leavitt, lascerà il suo incarico alla fine del mese per dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi splendidi figli piccoli». Lo annuncia Donald Trump su Truth.

Si tratta di «una decisione che comprendo e rispetto pienamente! Karoline diventerà ora una delle mie principali consulenti esterne e una voce influente all'interno del Partito Repubblicano, mentre lavoriamo per sfidare la storia e vincere in modo decisivo le elezioni di metà mandato», aggiunge il tycoon.

«Karoline è stata una vera leader alla Casa Bianca e ha svolto un lavoro eccezionale battendosi per la giustizia e la libertà fin dal 2018, compresa la nostra storica campagna per la rielezione del 2024. Karoline è stata una delle migliori portavoci della Casa Bianca nella storia di questo ruolo. Grazie, Karoline, per l'ottimo lavoro svolto!», conclude Trump nel suo post.

A fine aprile, Leavitt è andata in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, senza nominare un sostituto. È ritornata al suo incarico poche settimane dopo, ritrovandosi sempre nel mezzo delle turbolenze scatenate dalla guerra di Usa e Israele contro l'Iran.

Leavitt, 28 anni, si è fatta conoscere come una sostenitrice estremamente leale verso il presidente, difendendolo a spada tratta e non esitando a riservare repliche taglienti ai giornalisti durante i briefing stampa. «Il presidente Trump mi ha chiesto di continuare a servirlo come sua stretta consigliera dall'esterno», ha scritto da parte sua la coriacea portavoce sui social media.

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