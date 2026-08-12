Trump: «La portavoce Karoline Leavitt lascia l'incarico alla fine del mese»

«Karoline è stata una vera leader alla Casa Bianca e ha svolto un lavoro eccezionale battendosi per la giustizia e la libertà fin dal 2018, compresa la nostra storica campagna per la rielezione del 2024. Karoline è stata una delle migliori portavoci della Casa Bianca nella storia di questo ruolo. Grazie, Karoline, per l'ottimo lavoro svolto!», conclude Trump nel suo post.

A fine aprile, Leavitt è andata in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, senza nominare un sostituto. È ritornata al suo incarico poche settimane dopo, ritrovandosi sempre nel mezzo delle turbolenze scatenate dalla guerra di Usa e Israele contro l'Iran.