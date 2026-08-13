Due incidenti mortali sul massiccio del Monte Bianco

Intorno alle 14, il Soccorso Alpino di Chamonix (Pghm) è intervenuto per un incidente che ha coinvolto una persona caduta mentre stava effettuando un'escursione verso il Col de l'Enclave, nel comune di Contamines-Montjoie. Secondo il quotidiano Le Dauphiné Libéré, la vittima era una donna di 24 anni che stava camminando da sola.

Un'ora più tardi, le squadre di soccorso sono state chiamate al Col de l'Index, a Chamonix, in seguito a un incidente di speed-riding costato la vita a un uomo. Lo speed-riding è una disciplina che combina l'uso di una piccola vela simile a quella del parapendio con gli sci, consentendo di alternare fasi di volo e di scivolamento a terra a velocità elevate.