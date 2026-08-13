GUERRA IN UCRAINA
Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini
Il Servizio di sicurezza di Kiev monitora e documenta i casi confermati dalle autorità.
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Fonte ats ans
Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini
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Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini
Il Servizio di sicurezza di Kiev monitora e documenta i casi confermati dalle autorità.
Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini
Il Servizio di sicurezza di Kiev monitora e documenta i casi confermati dalle autorità.
KIEV - L'intelligence ucraina ha confermato che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
Andrii Pasternak, capo del Centro congiunto per il coordinamento della ricerca e del rilascio dei prigionieri di guerra e facente capo del Servizio di sicurezza ucraino, lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Ukrinform. «Siamo a conoscenza dell'esistenza di questi battaglioni. Insieme ai nostri colleghi del Servizio di intelligence estera e dell'intelligence militare, stiamo monitorando e documentando questi casi. Tali fatti esistono davvero», ha affermato Pasternak.
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