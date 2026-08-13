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GUERRA IN UCRAINA

Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini

Il Servizio di sicurezza di Kiev monitora e documenta i casi confermati dalle autorità.
Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini
Imago
Fonte ats ans
elaborata da Redazione
Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini
Il Servizio di sicurezza di Kiev monitora e documenta i casi confermati dalle autorità.

KIEV - L'intelligence ucraina ha confermato che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini.

Andrii Pasternak, capo del Centro congiunto per il coordinamento della ricerca e del rilascio dei prigionieri di guerra e facente capo del Servizio di sicurezza ucraino, lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Ukrinform. «Siamo a conoscenza dell'esistenza di questi battaglioni. Insieme ai nostri colleghi del Servizio di intelligence estera e dell'intelligence militare, stiamo monitorando e documentando questi casi. Tali fatti esistono davvero», ha affermato Pasternak.

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