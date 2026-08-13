Battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini

Andrii Pasternak, capo del Centro congiunto per il coordinamento della ricerca e del rilascio dei prigionieri di guerra e facente capo del Servizio di sicurezza ucraino, lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Ukrinform. «Siamo a conoscenza dell'esistenza di questi battaglioni. Insieme ai nostri colleghi del Servizio di intelligence estera e dell'intelligence militare, stiamo monitorando e documentando questi casi. Tali fatti esistono davvero», ha affermato Pasternak.