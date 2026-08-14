Aronofsky per il penultimo ruggito del Pardo

La giornata si apre alle 9 con tre appuntamenti simultanei. Al GranRex torna la Retrospettiva con "Red Hollywood" di Thom Andersen e Noël Burch (USA, 1996, 114'), mentre al PalaCinema 1 la Semaine de la Critique propone "Concrete Land" di Asmahan Bkerat (Giordania/Palestina, 2026, 101'). All'Altra Sala spazio ai Pardi di Domani con i corti d'autore e i concorsi internazionale e nazionale: "Quelque part dans un pays libre" di Antonin Peretjatko, "NADUPA" di Daniel Samwel, "The Architect Who Built His Own Collapse" di Chun Tien Chen e "The First Flower" di Astrit Ismaili.