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Aronofsky per il penultimo ruggito del Pardo

Un ricchissimo programma che si concluderà a mezzanotte con... "Mezzogiorno di fuoco"
Aronofsky per il penultimo ruggito del Pardo
IMAGO / Marja
Fonte Locarno Film Festival
elaborata da Redazione
Aronofsky per il penultimo ruggito del Pardo
Un ricchissimo programma che si concluderà a mezzanotte con... "Mezzogiorno di fuoco"

LOCARNO - Il programma di venerdì 14 agosto al Festival del Film di Locarno si annuncia ricco e articolato, con proiezioni distribuite dalla mattina a tarda sera in tutte le sale del festival.

La giornata si apre alle 9 con tre appuntamenti simultanei. Al GranRex torna la Retrospettiva con "Red Hollywood" di Thom Andersen e Noël Burch (USA, 1996, 114'), mentre al PalaCinema 1 la Semaine de la Critique propone "Concrete Land" di Asmahan Bkerat (Giordania/Palestina, 2026, 101'). All'Altra Sala spazio ai Pardi di Domani con i corti d'autore e i concorsi internazionale e nazionale: "Quelque part dans un pays libre" di Antonin Peretjatko, "NADUPA" di Daniel Samwel, "The Architect Who Built His Own Collapse" di Chun Tien Chen e "The First Flower" di Astrit Ismaili.

Alle 10.30 allo Spazio Cinema del Forum si tiene la conversazione con Asia Argento, a ingresso libero.

Alle 11 il programma si intensifica: al Palexpo (FEVI) debutta in Panorama Suisse "Elephants & Squirrels" di Gregor Brändli (Svizzera, 2025, 114'). Al PalaCinema 2 e al PalaCinema 3 doppia proiezione per "Hanabi" di Ana Vaz (Francia/Brasile, 2026, 105'), in Concorso Cineasti del Presente. Sempre alle 11, al Museo Casorella, la Factory ospita a ingresso libero il live Ranaldo/Singer - Against the Light.

Alle 11.15 il Teatro Kursaal accoglie "Katanga la danse des scorpions" di Dani Kouyaté (Burkina Faso, 2025, 113') per gli Open Doors Screenings, mentre all'Altra Sala il Concorso Internazionale presenta "Lejos de los árboles" di Meritxell Colell Aparicio (Spagna/Perù/Italia, 2026, 117').

Alle 11.30 al PalaCinema 1 è la volta di "Morgen vor langer Zeit" di Luise Donschen (Germania, 2026, 93'), in Concorso Cineasti del Presente. Alle 11.45 il GranRex prosegue la Retrospettiva con "The Front" di Martin Ritt (USA, 1976, 95').

Le proiezioni pomeridiane partono alle 13.30 con la doppia sala per "Tear Gas" di Uta Beria (Georgia/Francia/Germania, 2026, 96') al PalaCinema 2 e 3, nel Concorso Cineasti del Presente.

Alle 14 al Palexpo (FEVI) il Concorso Internazionale propone "The House on the Moon" di Nelson Yeo (Singapore/Taiwan/Germania/Indonesia, 2026, 99'). Alle 14.15 al GranRex la Retrospettiva presenta la rarità "Native Son" di Pierre Chenal (Argentina/USA, 1951, 90') in 35 mm, mentre al Teatro Kursaal replica "Morgen vor langer Zeit".

Alle 14.30 alla Sala tornano i Pardi di Domani con "As a Cure" di Dorothea Sing Zhang, "No Tengo Boca, Aun Así Debo Gritar" di Diego Andrés Murillo e Eduardo Andrés Díaz, "Zrugg" di Lars Mulle, "Lääne/Vostok" di Elia Canevascini e "Ãsheghetam" di Filmsaaz.

Alle 15 al PalaCinema 1 l'omaggio a Darren Aronofsky, Pardo d'Onore Manor, prosegue con la proiezione di "Mother!" (USA, 2017, 121'), mentre all'Altra Sala il Concorso Cineasti del Presente presenta "Demony" di Natalka Vorozhbyt (Ucraina/Polonia, 2026, 110'). Alle 15:30 al Cinema Rialto 1 il Fuori Concorso propone "BAKMA" di Abdelhamid Bouchnak (Tunisia, 2026, 117'). Alle 15:55 allo Spazio Cinema si tiene il Q&A di "The House on the Moon".

Alle 160 al PalaCinema 2 il Fuori Concorso presenta "Bruton" di Vincent Grashaw (USA, 2026, 109'). Alle 16:30 al Teatro Kursaal spazio a Locarno Kids con "Carmen, l'oiseau rebelle" di Sébastien Laudenbach (Francia, 2026, 91'). Alle 16.45 al GranRex l'omaggio a Roger Corman propone "Frankenstein Unbound" (USA, 1990, 85') in 35 mm.

Alle 17.30 il programma serale prende forma su più fronti. Al PalaVideo del Palazzo dei Congressi di Muralto i Pardi di Domani presentano "Drift" di Jérémie Danon e Kiddy Smile, "Alles Gute" di Patricia Strübin, "Shi Hou" di Hao Zhou e "Yek Rooz-e Shirin" di Omid Abdollahi. Alla Sala replica "The House on the Moon". Al Castello Visconteo si apre a ingresso libero la BaseCamp Night 9, serata di chiusura intitolata Every Ruin is Already Becoming Something Else.

Alle 18 al PalaCinema 1 la sezione Histoire(s) du Cinéma celebra Rick Baker, Vision Award Ticinomoda, con "An American Werewolf in London" di John Landis (Regno Unito/USA, 1981, 97'). Al Cinema Rialto 1 il Fuori Concorso presenta "Marco Bellocchio: La porta della Realtà" di Fabio Lovino (Italia, 2026, 65'). All'Altra Sala il Concorso Internazionale propone "Nun Dul Dega Eomne" di Hong Sangsoo (Corea del Sud, 2026, 72'). Alle 18:30 al PalaCinema 3 Locarno Kids proietta "New York, Miriam et moi" di Rémy Schaepman e Léahn Vivier-Chapas (Francia/Lussemburgo, 2026, 80').

Alle 19.15 al GranRex la Retrospettiva propone "We Were Strangers" di John Huston (USA, 1949, 106') in 35 mm. Alle 19:30 al Teatro Kursaal replica il programma dei Pardi di Domani con "As a Cure", "No Tengo Boca, Aun Así Debo Gritar", "Zrugg", "Lääne/Vostok" e "Ãsheghetam".

Alle 21 al PalaVideo gli Open Doors Screenings presentano "Catcher" di Derhwa Kasunzu (Burkina Faso/Francia/Repubblica Democratica del Congo, 2025, 63'). Alla Sala il Concorso Internazionale propone "D'ici là" di Sarah Leonor (Francia, 2026, 105'), mentre all'Altra Sala il Concorso Cineasti del Presente chiude con "Magic Atlas" di SUN Xun (Singapore, 2026, 85').

Alle 21.30 il gran finale della giornata: in Piazza Grande il pubblico accoglie "Demain je tombe amoureux" di Martin Provost (Francia/Belgio, 2026, 114'), dopo aver reso omaggio a Darren Aronofsky, che riceverà il Pardo d'Onore presentato da Manor. Al PalaCinema 1 il Concorso Internazionale presenta "O Jacaré" di Basil Da Cunha (Svizzera/Portogallo, 2026, 92'). Al Teatro Kursaal il Fuori Concorso propone "Sundown" di Rebekah McKendry (Canada, 2026, 80'). Al PalaCinema 2 la Factory Screenings offre a ingresso libero "CHAOS/ORDER", opera collettiva firmata da Anastassya Angelova, Emma Cavadini, Zuko Garagić, Francesco Mastroleo, Kathy Mitrani e Yihan Lin (Svizzera, 2026, 63').

A chiudere il programma, alle 22 al GranRex, la Retrospettiva propone il classico "Mezzogiorno di fuoco" di Fred Zinnemann (USA, 1952, 85').

Il programma completo e tutte le informazioni del Locarno Film Festival sono disponibili sul sito ufficiale.

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