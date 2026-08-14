Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella secondo cui il bassotto sarebbe stato abbandonato, esanime, al Parco Tre Pini in tarda mattinata. Ma è davvero andata così? Oppure la ricostruzione è un’altra? Era ancora vivo in quel momento? E, qualora fosse deceduto, dove è stato portato il suo corpo?

Secondo nostre informazioni, Rufus si trovava in custodia in una piccola pensione per cani del Luganese. La persona che la gestisce aveva già avuto modo di occuparsi del bassotto. Da quanto sappiamo, la struttura poteva accogliere fino a cinque cani e, in quei giorni, ne aveva almeno tre in custodia.