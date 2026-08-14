Il Ri conquista la Perla d’Acqua PLUS
La certificazione celebra il valore naturalistico del torrente e l'impegno della comunità di Lodano.
La certificazione celebra il valore naturalistico del torrente e l'impegno della comunità di Lodano.
LODANO - Il torrente Ri di Lodano ha ricevuto ufficialmente domenica 9 agosto, in occasione della Sagra di San Lorenzo, la certificazione “Perla d’Acqua PLUS”, marchio di qualità che riconosce torrenti e fiumi di particolare valore naturalistico e l’impegno delle autorità e delle persone che li custodiscono.
Il riconoscimento, valido cinque anni, comprende il bacino imbrifero dalle sorgenti sotto il Pizzo Cramalina fino alla presa d’acqua in località Cappella dal Pedro, per una lunghezza complessiva di 18,4 chilometri. Il Ri di Lodano è l’ottavo corso d’acqua in Svizzera e il secondo in Ticino, dopo la Breggia nel 2024, a ottenere il marchio.
Il percorso di certificazione ha coinvolto gli abitanti e le abitanti della frazione di Lodano, nel Comune di Maggia, insieme a diversi portatori di interesse, tra cui guide escursionistiche, associazioni di protezione della natura e altre parti interessate. Tra febbraio e aprile 2026 è stato sviluppato un processo partecipativo per definire basi condivise per la valorizzazione del fiume e la sensibilizzazione sul suo valore.
Dal confronto sono emerse 16 misure, tra cui l’organizzazione di una mostra fotografica, la lotta alle neofite invasive e l’inventario della fauna locale. Gli interventi saranno attuati nei prossimi anni con l’obiettivo di contribuire alla protezione a lungo termine del Ri di Lodano e alla valorizzazione della sua biodiversità.
«Il Ri di Lodano è stato premiato per il suo eccezionale stato naturale, ma soprattutto per il grande impegno della comunità di Lodano nel preservare il loro corso d'acqua», racconta Pietro Garzoli, collaboratore di progetto di WWF Svizzera Italiana. «Il processo di certificazione è stato portato avanti con entusiasmo da tutti i partecipanti e, in tempi record, è stato possibile presentare all’Associazione Perla d’Acqua il dossier di candidatura per l’ottenimento del marchio».