Il Ri conquista la Perla d’Acqua PLUS

Il percorso di certificazione ha coinvolto gli abitanti e le abitanti della frazione di Lodano, nel Comune di Maggia, insieme a diversi portatori di interesse, tra cui guide escursionistiche, associazioni di protezione della natura e altre parti interessate. Tra febbraio e aprile 2026 è stato sviluppato un processo partecipativo per definire basi condivise per la valorizzazione del fiume e la sensibilizzazione sul suo valore.

Dal confronto sono emerse 16 misure, tra cui l’organizzazione di una mostra fotografica, la lotta alle neofite invasive e l’inventario della fauna locale. Gli interventi saranno attuati nei prossimi anni con l’obiettivo di contribuire alla protezione a lungo termine del Ri di Lodano e alla valorizzazione della sua biodiversità.