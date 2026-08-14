Atterra ad Agno con borse contraffatte (e merce non dichiarata)

Le borse, riferisce in un comunicato l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), sono state confiscate dalle autorità mentre per tutto il resto della merce trasportata la donna ha dovuto provvedere allo sdoganamento, oltre a vedersi comminare una multa per la mancata dichiarazione di ingresso in Svizzera.

Merce contraffatta

L'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione da quest'ultimo di contraffazioni legate a marchi e design, ricorda nella nota l'UDSC; sono in linea di massima vietate. Lo stesso vale per le merci importate, esportate o in transito nel traffico turistico per scopi privati. Al passaggio del confine, le contraffazioni possono essere confiscate e distrutte e il fatto che le merci siano nuove o già usate non ha nessuna influenza.