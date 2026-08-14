Per affrontare problematiche complesse, ci vuole un sistema più flessibile

Un esempio su come potrebbe funzionare

l testo illustra il modello con il caso di "Luca", 19 anni, nome di fantasia: ha abbandonato l'apprendistato, soffre di ansia e depressione e consuma cocaina nel weekend. Nel sistema attuale la famiglia non sa a chi rivolgersi e Luca interrompe i primi contatti.

Nel modello proposto, invece, un coordinatore verrebbe individuato fin dall'inizio, il passaggio tra servizi sarebbe accompagnato, il progetto includerebbe cure, sostegno familiare e reinserimento formativo, e un'eventuale ricaduta non comporterebbe la perdita del riferimento ma «una verifica del progetto».