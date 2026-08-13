Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
Contribuisce l'influencer Jayme Leagh Franklin e il suo toccarsi continuamente la pancia
WASHINGTON - Durante un evento alla Casa Bianca, l'influencer Maga Jayme Leagh Franklin, in piedi dietro a Donald Trump, si toccava continuamente la pancia. Un gesto che può essere normale per una donna incinta come lei. Ma tanto è bastato per scatenare le teorie più fantasiose sul web.
In un video diventato virale, si vede infatti il presidente che sonnecchia durante l'evento, con la testa che gli cade continuamente da un lato come è successo in altre occasioni.
Ma questa volta la storia si è arricchita di un dettaglio. Secondo gli utenti di X, infatti, il gesto di Franklin di toccarsi la pancia serviva ad attivare un telecomando che dà una scossa al tycoon ogni volta che chiude gli occhi.
Il filmato è stato visto e commentato da 30 milioni di persone e la donna è stata soprannominata The Zapper (telecomando umano). Di fronte alle speculazioni, la risposta di Franklin non si è fatta attendere ed è stata perentoria: «Sono solo incinta, sciocchi», ha scritto sui social media.