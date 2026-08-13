Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Ma questa volta la storia si è arricchita di un dettaglio. Secondo gli utenti di X, infatti, il gesto di Franklin di toccarsi la pancia serviva ad attivare un telecomando che dà una scossa al tycoon ogni volta che chiude gli occhi.

Il filmato è stato visto e commentato da 30 milioni di persone e la donna è stata soprannominata The Zapper (telecomando umano). Di fronte alle speculazioni, la risposta di Franklin non si è fatta attendere ed è stata perentoria: «Sono solo incinta, sciocchi», ha scritto sui social media.