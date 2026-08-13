Carbone ai minimi storici nella produzione di elettricità

Il calo emerge con particolare evidenza nel confronto storico: nel 1990 carbone duro e lignite rappresentavano insieme oltre un terzo della produzione totale di elettricità, con quote rispettivamente del 19,8% e del 15,3%. Nel 2000 il dato complessivo era sceso al 30,4%, per poi continuare a diminuire, salvo lievi riprese nel 2011-2012 e nel 2021-2022.

Nel 2025 carbone duro e lignite risultavano rispettivamente la settima e la sesta fonte per la produzione elettrica nell'Ue. Entrambi sono stati superati nel tempo dall'energia nucleare, dal gas naturale, dall'idroelettrico e dall'eolico, e infine dall'energia solare nel 2024.