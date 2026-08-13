«Smantellati 151 avamposti illegali da inizio anno»

Secondo la stessa fonte, diversi degli avamposti interessati dalle operazioni erano già stati smantellati in precedenza e successivamente ristabiliti più volte dai coloni.

La radio militare riferisce inoltre che l'Idf e la procura militare hanno definito un nuovo protocollo relativo ai costi degli interventi. In presenza di ricorsi civili, le spese per lo smantellamento saranno attribuite a chi ha creato l'insediamento, anziché essere sostenute dallo Stato.