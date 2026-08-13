HAMAS / ISRAELE
«Smantellati 151 avamposti illegali da inizio anno»
Secondo la radio militare, alcuni insediamenti sono stati ricostruiti più volte dai coloni dopo gli interventi dell'esercito.
AFP
Fonte Ats Ans
«Smantellati 151 avamposti illegali da inizio anno»
Secondo la radio militare, alcuni insediamenti sono stati ricostruiti più volte dai coloni dopo gli interventi dell'esercito.
TEL AVIV - Dall'inizio del 2026 l'esercito israeliano (Idf) ha smantellato 151 avamposti illegali di israeliani in Cisgiordania. Lo riferisce la radio militare, citando dati forniti dall'esercito.
Secondo la stessa fonte, diversi degli avamposti interessati dalle operazioni erano già stati smantellati in precedenza e successivamente ristabiliti più volte dai coloni.
La radio militare riferisce inoltre che l'Idf e la procura militare hanno definito un nuovo protocollo relativo ai costi degli interventi. In presenza di ricorsi civili, le spese per lo smantellamento saranno attribuite a chi ha creato l'insediamento, anziché essere sostenute dallo Stato.
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