Yacht di lusso da otto milioni affonda al largo della Sardegna
La "Angiola II", consegnata pochi giorni prima, è affondata davanti a Porto Cervo. Salve tutte le 14 persone a bordo.
La "Angiola II", consegnata pochi giorni prima, è affondata davanti a Porto Cervo. Salve tutte le 14 persone a bordo.
PORTO CERVO - Uno yacht di lusso del valore di circa otto milioni di euro è affondato al largo della Sardegna, pochi giorni dopo essere stato consegnato al suo proprietario, un imprenditore italiano. La "Angiola II", lunga 30 metri, si trovava davanti a Porto Cervo quando si è verificato un guasto al motore.
Secondo quanto riferito dall'Ansa, a bordo sarebbe scoppiato anche un incendio. Le 14 persone presenti, tra ospiti del proprietario e membri dell'equipaggio, sono rimaste illese e sono state recuperate da altre imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze.
Lo yacht giace ora su un lato a circa sette metri di profondità, tra l'Isola dei Cappuccini e Capo Ferro, sulla Costa Smeralda. Attorno all'imbarcazione sono state posizionate barriere antinquinamento: secondo le autorità, finora non si sono registrate fuoriuscite di carburante.
Lo scafo resterà sotto monitoraggio fino all'arrivo di una ditta specializzata nel recupero. Successivamente un rimorchiatore dovrebbe portare lo yacht a terra.
Secondo i media, la "Angiola II" era stata consegnata al proprietario soltanto pochi giorni prima. Si tratta di una Amer F100, dotata di una master suite, due suite VIP, due cabine doppie e tre cabine per l'equipaggio.