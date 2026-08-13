Asinella cade nella fossa, serve l'autogru per salvarla
Pompieri e veterinario all'opera per mettere in salvo l'animale. Autogru per sollevarla, dopo la sedazione.
Pompieri e veterinario all'opera per mettere in salvo l'animale. Autogru per sollevarla, dopo la sedazione.
BESANA IN BRIANZA - Diciamolo subito, è una storia a lieto fine. La protagonista è stata infatti salvata dopo essere stata sedata dal veterinario, poi imbragata e infine sollevata da un mezzo meccanico. La disavventura, conclusasi a lieto fine, è stata vissuta da una povera asinella che era caduta in una fossa di liquami di due metri per due.
il fatto è a accaduto a Besana Brianza nella prima serata del 9 agosto. Provvidenziale l'intervento dei pompieri del Comando di Monza e Brianza che si sono avvalsi di autopompe per svuotare la vasca e di un'autogru per sollevare poi l'animale, che pesa circa 400 chili.
Come detto, la quadrupede è stata sedata a scopo precauzionale perché era agitata per lo spavento. Tutto però si è concluso nel migliore dei modi, con l'abbraccio e la gioia dei suoi proprietari.