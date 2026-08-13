Asinella cade nella fossa, serve l'autogru per salvarla

il fatto è a accaduto a Besana Brianza nella prima serata del 9 agosto. Provvidenziale l'intervento dei pompieri del Comando di Monza e Brianza che si sono avvalsi di autopompe per svuotare la vasca e di un'autogru per sollevare poi l'animale, che pesa circa 400 chili.

Come detto, la quadrupede è stata sedata a scopo precauzionale perché era agitata per lo spavento. Tutto però si è concluso nel migliore dei modi, con l'abbraccio e la gioia dei suoi proprietari.