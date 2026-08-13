Un delfino nel Canal Grande a Venezia

VENEZIA - Un delfino è stato segnalato questa mattina, in Canal Grande per la gioia di turisti e residenti. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha rilanciato sui propri canali social un video dell'avvistamento, richiamando alla massima attenzione chi naviga nelle acque del centro storico per tutelare l'incolumità dell'esemplare.