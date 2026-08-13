Esplosione nel porto di Rotterdam, almeno un morto

La polizia di Rotterdam, secondo quanto riporta Afp, ha indicato che l'esplosione è avvenuta intorno alle 11.30 nello stabilimento della Gunvor Energy Rotterdam, situato nell'Europoort, una delle zone portuali che costituisce una delle più grandi aree industriali chimiche e petrolchimiche al mondo. Un'indagine è stata aperta per accertare le cause dello scoppio.

L'azienda ha dichiarato di collaborare con le autorità. Secondo i media regionali, poco dopo l'esplosione sono state inviate sul posto diverse ambulanze e un elicottero.