"Effetto Trump", tre detenuti giustiziati contemporaneamente oggi

Il presidente americano è da tempo un convinto sostenitore della pena capitale che ha spesso definito "uno strumento essenziale per dissuadere e punire chi commette i crimini più efferati e atti di violenza letale contro i cittadini americani".

Nel 2020, durante il suo primo mandato, pose fine a una moratoria sulla pena di morte federale in vigore da quasi vent'anni, ordinando 13 esecuzioni nell'arco di sei mesi. Sebbene la moratoria sia stata ripristinata sotto la presidenza di Joe Biden, il primo giorno del suo secondo mandato, il tycoon ha firmato un ordine esecutivo per reintrodurre la pena capitale.