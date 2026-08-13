GROENLANDIA
La Groenlandia ferma le trivelle di Trump
Il governo conferma tempi più lunghi per le autorizzazioni necessarie alle attività estrattive
Imago
Fonte ATS
La Groenlandia ferma le trivelle di Trump
Il governo conferma tempi più lunghi per le autorizzazioni necessarie alle attività estrattive
NUUK - Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio già il prossimo anno. Lo riporta il Guardian.
A luglio la compagnia petrolifera Greenland Energy ha portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione per iniziare a perforare la prossima settimana. Ma il governo ha chiesto lo stop affermando che «non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio previsto».
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