«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

«Ho notato la testa che faceva su e giù dentro l'acqua»

«Ero qui, sul prato, quando a un certo punto ho sentito una signora gridare “aiuto, aiuto!” ─ racconta a Tio.ch il 45enne di origine marocchina, regolare sul territorio italiano ─ Mi sono alzato e, in mezzo agli altri bambini che nuotavano, ho notato il piccolo in acqua, con la testa che andava su e giù. A quel punto sono corso verso di lui, ho cercato un punto da cui entrare in acqua, mi sono buttato e l'ho raggiunto».