Dopo quasi 3 anni termina lo sciopero Tesla in Svezia

"L'azienda ha utilizzato metodi che in Svezia sono vietati già dagli anni '30", ha aggiunto il sindacalista in un comunicato.

Il sindacato ammette di aver perso la battaglia ma di essere comunque riuscito a sollevare la questione dei diritti dei lavoratori non solo in Svezia ma anche a livello internazionale: "In Svezia, il sostegno al nostro modello di mercato del lavoro - in cui sindacati e datori di lavoro concordano le condizioni - si è dimostrato solido come una roccia", ha rimarcato Persson.