Porsche arretra sull'elettrico, interrotta la produzione della Taycan
La decisione arriva dopo un calo drastico della domanda per il modello elettrico di punta della casa di Stoccarda.
ROMA - Porsche interromperà entro il 2030 la produzione della Taycan, il suo modello di punta completamente elettrico, a causa del costante calo delle vendite.
Lo scorso anno, la casa automobilistica tedesca, che vive una fase di grande difficoltà, ha già annunciato una significativa riduzione dei piani di sviluppo dei veicoli elettrici, condizionati da una domanda inferiore alle aspettative.
Lanciata nel 2019, la Taycan avrebbe dovuto sottolineare l'impegno del gruppo di Stoccarda in una transizione radicale verso l'abbandono dei motori a combustione. Ma le vendite sono diminuite, passando da quasi 41.000 unità nel 2023 a 16.000 lo scorso anno e a sole 6.000 nella prima metà del 2026.
Il settimanale economico tedesco WirtschaftsWoche riporta che il consiglio di fabbrica di Porsche, che rappresenta gli interessi dei dipendenti, ha raggiunto un accordo di principio con la direzione per interrompere la produzione del modello. "L'azienda ha deciso di eliminarla gradualmente entro il 2030", sottolinea la rivista, citando fonti aziendali.
La Taycan è uno dei due modelli completamente elettrici di Porsche attualmente in vendita, insieme al suv elettrico Macan, lanciato nel 2024.