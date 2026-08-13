Porsche arretra sull'elettrico, interrotta la produzione della Taycan

Lanciata nel 2019, la Taycan avrebbe dovuto sottolineare l'impegno del gruppo di Stoccarda in una transizione radicale verso l'abbandono dei motori a combustione. Ma le vendite sono diminuite, passando da quasi 41.000 unità nel 2023 a 16.000 lo scorso anno e a sole 6.000 nella prima metà del 2026.

Il settimanale economico tedesco WirtschaftsWoche riporta che il consiglio di fabbrica di Porsche, che rappresenta gli interessi dei dipendenti, ha raggiunto un accordo di principio con la direzione per interrompere la produzione del modello. "L'azienda ha deciso di eliminarla gradualmente entro il 2030", sottolinea la rivista, citando fonti aziendali.