Nigel Farage alla fine ce l'ha fatta

Negli ultimi mesi, Reform UK era in testa ai sondaggi in modo significativo e ha ottenuto vittorie anche alle elezioni. Il successo del partito viene attribuito soprattutto a Farage personalmente. Alle elezioni comunali e regionali in Inghilterra, Scozia e Galles a maggio, i populisti di destra hanno conquistato centinaia di seggi in gran parte del paese, facendo così precipitare il Labour Party e l'ex premier Keir Starmer in crisi.