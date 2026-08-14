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Nigel Farage alla fine ce l'ha fatta

Il “papà della Brexit” è riuscito a spuntarla nel suo collegio elettorale in una delle elezioni più strane della storia recente. Il suo avversario principale era il candidato satirico Count Binface
Nigel Farage alla fine ce l'ha fatta
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
Nigel Farage alla fine ce l'ha fatta
Il “papà della Brexit” è riuscito a spuntarla nel suo collegio elettorale in una delle elezioni più strane della storia recente. Il suo avversario principale era il candidato satirico Count Binface

CLACTON-ON-SEA - Con una vittoria in un'elezione che si può senza troppe remore definire curiosa, il populista di destra britannico Nigel Farage si è nuovamente assicurato un seggio in parlamento.

Il leader del partito Reform UK ha vinto le elezioni suppletive nel collegio elettorale di Clacton, nella contea inglese dell'Essex, con 22'239 voti, come è stato annunciato durante lo spoglio. Il principale concorrente dell'ex paladino della Brexit era proprio il candidato satirico Count Binface (Conte Facciadabidone) che si è aggiudicato 9'455 voti.

Già prima dell'annuncio ufficiale, Farage si era dichiarato. Tuttavia, non ha partecipato di persona all'evento ufficiale in cui è stato annunciato il risultato.

Secondo le sue dichiarazioni, la polizia locale lo aveva informato di «possibili rischi alla sua persona» e un portavoce di Reform ha parlato alla BBC addirittura di una «minaccia credibile». Secondo le informazioni dell'agenzia di stampa PA, tuttavia, la polizia dell'Essex non aveva sconsigliato a nessun candidato di partecipare allo spoglio.

«Il risultato a Clacton parla da sé», ha scritto Farage brevemente su X dopo l'annuncio. Anche il discorso previsto per la mattina a Clacton è stato annullato, come riportano diversi media britannici citando una dichiarazione di Reform UK.

Le elezioni suppletive sono state indette dallo stesso Farage. Solo poche settimane fa, il politico noto anche come "Mr. Brexit" aveva lasciato il suo seggio parlamentare in una mossa politica. In precedenza era finito sulle prime pagine dei giornali, tra l'altro, per una controversa donazione di denaro e infine era stato oggetto di un'indagine parlamentare.

Cinque milioni mai dichiarati
Come ha recentemente rivelato il "Guardian", poco prima della sua elezione a deputato nel 2024 Farage aveva ricevuto una donazione di cinque milioni di sterline (circa 5,9 milioni di euro), che non aveva dichiarato come donazione. Secondo le sue dichiarazioni, si trattava di un regalo personale senza condizioni. Il caso è stato oggetto di un'indagine da parte del Commissario per gli standard parlamentari. Dopo le dimissioni di Farage, tuttavia, l'indagine è stata sospesa. Gli elettori dovevano decidere sul suo operato, aveva detto alcune settimane fa al momento delle sue dimissioni.

Farage aveva cercato di inscenare le elezioni suppletive come un duello tra gli elettori e l'establishment politico. Tuttavia, la campagna elettorale si è trasformata in una surreale farsa. Tutti i grandi partiti hanno rinunciato, per protesta, a presentare un candidato o una candidata, accusandolo di una manovra diversiva. L'agenzia di stampa PA aveva parlato in anticipo di «una delle elezioni suppletive più strane della storia recente».

Secondo i media britannici, l'indagine contro Farage dovrebbe essere ripresa con il suo ingresso alla Camera dei Comuni. Se dovesse essere accertata una violazione da parte del politico di Reform, nel peggiore dei casi rischia l'espulsione dalla Camera dei Comuni - e la prossima elezione suppletiva con esito incerto. Quindi, ha potuto fermare l'indagine solo temporaneamente. Con la vittoria elettorale, tuttavia, può ora rafforzare la sua narrazione di avere il sostegno della volontà degli elettori di Clacton.

Il sedicente nobile venuto dallo spazio (con un bidone in testa)
Nonostante le numerose critiche alle circostanze delle elezioni suppletive, sulla scheda elettorale, oltre a Farage, figuravano altri 33 candidati. A causa della rinuncia dei partiti tradizionali, il principale concorrente era proprio il candidato satirico Count Binface alias Jon Harvey.

La figura pittoresca da anni si presenta regolarmente alle elezioni britanniche. Ricorda una sorta di guerriero spaziale in un costume che richiama vagamente il cattivo di “Star Wars” Darth Vader, con mantello e bidone della spazzatura come elmo.

I media britannici hanno recentemente ipotizzato se il comico, noto nel Regno Unito, non potesse riservare una sorpresa. Tuttavia, un sondaggio elettorale svolto nel collegio di Clacton aveva già previsto la netta vittoria di Farage.

Candidati satirici come Count Binface sono una tradizione nel Regno Unito. Quando l'ex premier Boris Johnson festeggiò la sua vittoria alle elezioni parlamentari del 2019, sul palco insieme al guerriero spaziale c'erano, tra gli altri, anche un candidato in costume da Elmo di Sesame Street e un Lord Buckethead (Lord Testadicestino) insieme al candidato vincente.

Farage come prossimo primo ministro?
Le dimissioni tattiche sono praticamente una tradizione per Farage. Subito dopo il referendum sulla Brexit del 2016, Farage si dimise da leader del partito Ukip - solo per tornare più tardi alla guida del neonato Brexit Party. Il partito fu poi ribattezzato Reform UK. Anche da questa carica Farage si dimise dopo l'uscita dall'UE nella primavera del 2021. Poco prima delle elezioni parlamentari del luglio 2024, è poi tornato alla guida del partito.

Negli ultimi mesi, Reform UK era in testa ai sondaggi in modo significativo e ha ottenuto vittorie anche alle elezioni. Il successo del partito viene attribuito soprattutto a Farage personalmente. Alle elezioni comunali e regionali in Inghilterra, Scozia e Galles a maggio, i populisti di destra hanno conquistato centinaia di seggi in gran parte del paese, facendo così precipitare il Labour Party e l'ex premier Keir Starmer in crisi.

Dopo la nomina di Andy Burnham a nuovo primo ministro, il Labour spera quindi in una svolta. I sondaggi attuali mostrano che il clima politico sembra almeno un po' migliorato: in parte il partito è di nuovo davanti a Reform UK. Tuttavia, resta da vedere quanto durerà la luna di miele di Burnham, come spesso si dice nei media britannici, nel Regno Unito politicamente spesso instabile.

Le prossime elezioni parlamentari regolari nel Regno Unito sono previste al più tardi per il 2029. Farage e il suo partito chiedono da tempo nuove elezioni dopo le dimissioni dell'ex premier Starmer.

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