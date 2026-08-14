Tokyo in ginocchio: piogge record, almeno quattro morti

Secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400mila persone nelle prefetture di Chiba e Ibaraki; alle 7 di stamattina restavano in vigore per circa 126mila residenti. Oltre 200 centri di evacuazione sono stati allestiti tra Chiba, Ibaraki, Saitama e Gunma.

Tra le vittime, un uomo trovato su una strada sommersa a Ichikawa e una donna di 66 anni intrappolata nella propria auto a Sakura. Altri due decessi sono stati confermati a Yachiyo e Sakura. Una donna rimasta bloccata in auto a Kashiwa è stata ricoverata in ospedale. Sempre a Chiba, centinaia di persone cercavano di trovare riparo nelle strade allagate mentre l'acqua risaliva dai tombini. Circa 45mila abitazioni hanno subito interruzioni di corrente secondo la Tokyo Electric Power.