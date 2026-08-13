Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
Le condizioni di Trump riaccendono il dibattito pubblico e alimentano nuove teorie cospirazioniste.
WASHINGTON - Gli ematomi sulle mani, le caviglie gonfie, i colpi di sonno improvvisi, gli esami specializzati per motivi mai chiariti. Da mesi l'opinione pubblica si interroga sulla salute dell'80enne Donald Trump. Ma adesso anche uno dei cardiologi più famosi d'America esprime i suoi dubbi riguardo alle condizioni del presidente.
In un articolo sul New York Times, Jonathan Reiner, il cardiologo che per 27 anni si è occupato dell'ex vicepresidente Dick Cheney, sostiene che nell'ultimo anno The Donald «non è apparso in buona salute».
«Non sono il medico di Trump e ho soltanto esaminato la sua cartella clinica pubblica. Tuttavia, è probabilmente il presidente più fotografato nella storia americana, e diversi problemi fisici sono facilmente visibili. Ha avuto grossi lividi su entrambe le mani, gonfiore alle gambe e momenti in cui sembrava avere difficoltà a rimanere sveglio.
Si è anche sottoposto a esami di diagnostica per immagini avanzati, per motivi non chiari», sottolinea il medico ricordando che «il 25mo emendamento della Costituzione prevede la soluzione migliore a questo problema». L'istituzione da parte del Congresso di una commissione esterna per valutare lo stato di salute e l'idoneità del presidente.
Citando il recente rapporto sulla salute di Trump Reiner ricorda «che è stato valutato da 22 consulenti, un numero straordinario di specialisti. Perché sono stati chiamati così tanti medici e quali erano le loro specializzazioni?».
Proprio mentre un super cardiologo chiede risposte sulla salute del tycoon, un nuovo video sui presunti pisolini del commander-in-chief nello Studio Ovale è diventato virale. Questa volta, perfino condito da folli teorie cospirazioniste. Durante un evento alla Casa Bianca, l'influencer Maga Jayme Leagh Franklin, in piedi dietro a Trump, si toccava continuamente la pancia.
Un gesto che può essere normale per una donna incinta come lei. Ma tanto è bastato per scatenare le teorie più fantasiose sul web. Secondo gli utenti di X, infatti, il gesto di Franklin di toccarsi la pancia serviva ad attivare un telecomando per dare una scossa al tycoon ogni volta che chiudeva gli occhi. La tesi, per quanto assurda, è stata commentata da oltre 30 milioni di persone, e dà la misura su quanto la salute del presidente solletichi la fantasia degli americani.