Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

«Non sono il medico di Trump e ho soltanto esaminato la sua cartella clinica pubblica. Tuttavia, è probabilmente il presidente più fotografato nella storia americana, e diversi problemi fisici sono facilmente visibili. Ha avuto grossi lividi su entrambe le mani, gonfiore alle gambe e momenti in cui sembrava avere difficoltà a rimanere sveglio.

Si è anche sottoposto a esami di diagnostica per immagini avanzati, per motivi non chiari», sottolinea il medico ricordando che «il 25mo emendamento della Costituzione prevede la soluzione migliore a questo problema». L'istituzione da parte del Congresso di una commissione esterna per valutare lo stato di salute e l'idoneità del presidente.