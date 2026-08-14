Il bilancio del sisma sale: 281 morti e circa 4mila feriti
Le autorità utilizzano droni e immagini satellitari per valutare i danni e coordinare gli aiuti, mentre resta alta l'allerta per il vulcano Puracé.
Le autorità utilizzano droni e immagini satellitari per valutare i danni e coordinare gli aiuti, mentre resta alta l'allerta per il vulcano Puracé.
BOGOTÀ - Il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dalla Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (Ungrd). Il sisma ha avuto epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, e ha colpito 15 dipartimenti e 426 comuni.
Complessivamente sono 102'105 le persone colpite, appartenenti a 44'936 famiglie, mentre 348 persone sono state tratte in salvo. Sul fronte delle infrastrutture, 10'677 abitazioni risultano distrutte e 65'841 danneggiate, mentre 127 edifici sono crollati. Danneggiati anche 2.136 centri educativi, 236 strutture sanitarie, 198 strade e 46 ponti. Le autorità continuano il monitoraggio delle aree colpite anche attraverso immagini satellitari e droni. La Ungrd mantiene inoltre l'attenzione sul vulcano Puracé, nel dipartimento del Cauca, che resta in allerta arancione.