Il bilancio del sisma sale: 281 morti e circa 4mila feriti

BOGOTÀ - Il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dalla Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (Ungrd). Il sisma ha avuto epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, e ha colpito 15 dipartimenti e 426 comuni.