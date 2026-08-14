GRAN BRETAGNA
Tragedia sfiorata a Lewes: deraglia un treno
Almeno 20 i feriti: due sono gravi
Imago
Fonte Ats Ans
Tragedia sfiorata a Lewes: deraglia un treno
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Tragedia sfiorata a Lewes: deraglia un treno
Almeno 20 i feriti: due sono gravi
Tragedia sfiorata a Lewes: deraglia un treno
Almeno 20 i feriti: due sono gravi
LONDRA - Venti persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, due delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell'Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza.
Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando è deragliato poco prima delle 15.00 locali, ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente nell'East Sussex mostravano almeno tre vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell'incidente rimane sconosciuta. L'incidente ha coinvolto un treno della Southern Rail, che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica.
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