Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
Si chiama “Tumblehair” e fa parte di una campagna per portare l'attenzione sull'increscioso problema della perdita di capelli
Si chiama “Tumblehair” e fa parte di una campagna per portare l'attenzione sull'increscioso problema della perdita di capelli
STATI UNITI - Non è la scena di un film né una delle tante stranezze a cui gli abitanti della Grande Mela sono ormai abituati, ma una particolare campagna pensata per portare l’attenzione su un tema che riguarda milioni di persone: la perdita dei capelli.
Si chiama “Tumblehair” e negli ultimi giorni ha fatto la sua comparsa in alcuni dei luoghi più conosciuti della città, attraversando Midtown, West Village, Chinatown e Seaport. L’installazione, realizzata con veri capelli umani, è stata ideata da Uncommon Creative Studio per K18, marchio biotech specializzato nella cura dei capelli.
Le dimensioni non sono casuali. La gigantesca massa vuole infatti rappresentare simbolicamente i 167 miliardi di capelli che, complessivamente, i newyorkesi perderebbero a causa della normale caduta.
L’iniziativa accompagna il lancio di Future IQ, nuovo siero di K18 dedicato alla cosiddetta “longevità dei capelli”. Secondo quanto dichiarato dal marchio, il prodotto sarebbe clinicamente testato per aiutare a conservare fino a 19.000 capelli in più, ridurre visibilmente i capelli grigi e migliorare la funzione della barriera del cuoio capelluto dopo 90 giorni.
Dietro a un’immagine volutamente esagerata e decisamente difficile da ignorare c’è quindi l’intenzione di aprire una conversazione sulla perdita dei capelli. Un tema che, secondo le creative director di Uncommon Lauren Cooper e Cara Johnson, viene ancora affrontato troppo spesso con discrezione e quasi con imbarazzo.
Da qui l’idea di fare esattamente il contrario, prendere qualcosa che normalmente troviamo nello scarico della doccia e trasformarlo in un oggetto enorme, surreale e soprattutto impossibile da non notare. Una trovata pensata anche per diventare immediatamente fotografabile e condivisibile sui social.
Dopo il suo viaggio attraverso New York, Tumblehair farà la sua ultima apparizione pubblica il 12 agosto a Gansevoort Plaza. Qui il pubblico potrà vedere da vicino l’installazione, sottoporsi a un’analisi personalizzata del cuoio capelluto e conoscere più da vicino K18 e il nuovo Future IQ.
Resta però qualche curiosità a cui la campagna non dà risposta. Come viene fatta rotolare una palla di capelli alta tre metri? Da dove arrivano tutti i capelli utilizzati per costruirla? E soprattutto, che fine farà Tumblehair una volta conclusa la sua passeggiata per New York?