Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

L'uomo ─ un 59enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese ─ stava effettuando lavori di decespugliamento a bordo strada quando, per motivi che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta in un fosso da un'altezza di circa 2 metri, ferendosi alla testa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Ovest nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.