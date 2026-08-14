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Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Le condizioni dell'uomo, un 59enne del Luganese rimasto vittima di una caduta sul lavoro ieri a Miglieglia, sono peggiorate nel corso della notte
Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
Le condizioni dell'uomo, un 59enne del Luganese rimasto vittima di una caduta sul lavoro ieri a Miglieglia, sono peggiorate nel corso della notte

MIGLIEGLIA - Sono peggiorate nel corso della notte le condizioni dell'uomo rimasto vittima di una caduta sul lavoro, ieri mattina a Miglieglia. La sua vita, riferisce oggi la Polizia cantonale, è in pericolo.

ALTO MALCANTONE
Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio

L'uomo ─ un 59enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese ─ stava effettuando lavori di decespugliamento a bordo strada quando, per motivi che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta in un fosso da un'altezza di circa 2 metri, ferendosi alla testa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Ovest nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

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infortunio sul lavoroluganesemiglieglia

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