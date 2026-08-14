LUGANESE
Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
Le condizioni dell'uomo, un 59enne del Luganese rimasto vittima di una caduta sul lavoro ieri a Miglieglia, sono peggiorate nel corso della notte
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale
Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
Le condizioni dell'uomo, un 59enne del Luganese rimasto vittima di una caduta sul lavoro ieri a Miglieglia, sono peggiorate nel corso della notte
MIGLIEGLIA - Sono peggiorate nel corso della notte le condizioni dell'uomo rimasto vittima di una caduta sul lavoro, ieri mattina a Miglieglia. La sua vita, riferisce oggi la Polizia cantonale, è in pericolo.
L'uomo ─ un 59enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese ─ stava effettuando lavori di decespugliamento a bordo strada quando, per motivi che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta in un fosso da un'altezza di circa 2 metri, ferendosi alla testa.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Ovest nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.
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