Il Greina Trail torna con la sua nona edizione
L'appuntamento è per sabato 22 agosto. Il programma include anche eventi per bambini, aperitivi, giochi, musica e molte altre attività.
L'appuntamento è per sabato 22 agosto. Il programma include anche eventi per bambini, aperitivi, giochi, musica e molte altre attività.
BLENIO - Sabato 22 agosto si svolgerà la 9ª edizione del Greina Trail, l'apprezzata gara di corsa in montagna che riunirà gli appassionati dello sport provenienti non solo dal Ticino, ma anche dal resto della Svizzera, dell'Italia e da altri Paesi europei.
I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi che porteranno nel Canton Grigioni. Il Classic Trail è un percorso di 27 km, lungo il quale si percorrerà uno degli scorci più suggestivi del passo della Greina.
Per chi invece preferisce un percorso più tranquillo, è possibile iscriversi al Val Da Camp Trail: 15,3 km lungo il quale si attraverserà gran parte del Campo Blenio, passando per la Capanna Bovarina per poi tornare al punto di partenza.
Come ogni anno, anche i più piccoli avranno una gara tutta per loro: il Kids Trail.
Durante la giornata sarà inoltre aperto il villaggio del Greina Trail, dove sarà possibile pranzare e cenare, oltre che a partecipare ad aperitivi con musica, giochi e tanto altro.
Tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito dell'evento.