Niente sconti extra per la sosta al Maglio
Il Municipio di Lugano conferma tariffe e limitazioni attuali per i parcheggi al centro sportivo, respingendo richieste di ulteriori agevolazioni.
LUGANO - Il Municipio di Lugano non intende introdurre ulteriori agevolazioni per le prime due ore di sosta nell'autosilo del Centro sportivo al Maglio, né mantenere o creare altre aree di parcheggio all'interno del comparto. È quanto emerge dalla risposta all'interrogazione presentata da Paolo Beltraminelli insieme ad altri cofirmatari del Centro.
Per il nuovo autosilo viene applicata la tariffa C prevista dall'ordinanza municipale sulle agevolazioni e le tariffe di parcheggio del 25 agosto 2022. Secondo il Municipio, per il Maglio è già stata introdotta una tariffa agevolata rispetto alla zona centrale attraverso la modifica dell'ordinanza.
L'esecutivo esclude però un'ulteriore riduzione per le prime due ore. Le tariffe attuali, spiega, sono state concepite per disincentivare l'uso dell'autosilo da parte di persone dirette al lavoro nella zona, per esempio nei cantieri edili, anziché al centro sportivo. Un'eventuale riduzione potrebbe quindi favorire questo utilizzo e diminuire la disponibilità di posti per gli utenti ai quali la struttura è prioritariamente destinata.
Attualmente l'autosilo dispone di 77 posteggi, di cui 10 destinati ai veicoli a ricarica elettrica, conformemente ai parametri definiti dal Cantone per i contenuti previsti nell'area e approvati in licenza edilizia dal Comune di Canobbio. A questi si aggiungono 26 posteggi per le moto e circa 80 posti distribuiti nel comparto per le biciclette. Prima del ponte sul Cassarate sono inoltre disponibili circa 30 posteggi pubblici.
Con l'entrata in funzione dell'autosilo, avvenuta il 22 giugno, è stato posato un dissuasore che consente l'accesso all'anello perimetrale del parco esclusivamente ai veicoli di servizio, ai fornitori e ai mezzi di soccorso.
La sistemazione a verde del comparto ha inoltre eliminato i parcheggi provvisori lungo il perimetro che erano utilizzati dai frequentatori del centro prima della realizzazione dell'autosilo. Secondo il Municipio, non sussistono le condizioni tecniche e autorizzative per creare nuove aree di parcheggio all'interno del Centro sportivo al Maglio.