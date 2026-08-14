Niente sconti extra per la sosta al Maglio

L'esecutivo esclude però un'ulteriore riduzione per le prime due ore. Le tariffe attuali, spiega, sono state concepite per disincentivare l'uso dell'autosilo da parte di persone dirette al lavoro nella zona, per esempio nei cantieri edili, anziché al centro sportivo. Un'eventuale riduzione potrebbe quindi favorire questo utilizzo e diminuire la disponibilità di posti per gli utenti ai quali la struttura è prioritariamente destinata.

Attualmente l'autosilo dispone di 77 posteggi, di cui 10 destinati ai veicoli a ricarica elettrica, conformemente ai parametri definiti dal Cantone per i contenuti previsti nell'area e approvati in licenza edilizia dal Comune di Canobbio. A questi si aggiungono 26 posteggi per le moto e circa 80 posti distribuiti nel comparto per le biciclette. Prima del ponte sul Cassarate sono inoltre disponibili circa 30 posteggi pubblici.