LAVERTEZZO
Si cerca Kayla Ficret Bacciarini
La 15enne si è allontanata il 13 agosto da Lavertezzo
TiPress/Polizia cantonale
Fonte Polizia cantonale
Si cerca Kayla Ficret Bacciarini
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Si cerca Kayla Ficret Bacciarini
La 15enne si è allontanata il 13 agosto da Lavertezzo
Si cerca Kayla Ficret Bacciarini
La 15enne si è allontanata il 13 agosto da Lavertezzo
LAVERTEZZO - La Polizia cantonale ha diramato un avviso di ricerca per Kayla Ficret Bacciarini, scomparsa il 13 agosto attorno alle 16 da Lavertezzo. Ha 15 anni.
Secondo i connotati diffusi dagli inquirenti, la giovane ha una corporatura media, statura di 162 centimetri, età apparente di 17 anni e un peso di 65 chili. Ha occhi castani scuri, viso ovale-rotondo e capelli castani scuri, lisci e lunghi. Si esprime in italiano e in rumeno.
Al momento dell'allontanamento indossava una maglietta a maniche corte e pantaloncini, entrambi di colore nero, oltre a una collana di perle e a degli orecchini.
Chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili al rintraccio è invitato ad avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
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