La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
L'allerta (di grado 3) è stata prolungata fino a mercoledì 19 agosto. Nel fine settimana arriveranno però i primi rovesci
LOCARNO / BERNA - A partire dal fine settimana le temperature in tutta la Svizzera inizieranno a scendere, ma prima, secondo le previsioni di MeteoSvizzera, bisognerà fare i conti con un caldo molto intenso ancora per qualche giorno. L'allerta è infatti stata prolungata fino a mercoledì 19 agosto.
In Ticino, tra venerdì, sabato e domenica, le temperature massime raggiungeranno ancora i 33-34 gradi sotto i 600 metri di altitudine, con possibili temporali isolati in serata, soprattutto tra domenica e la prima parte di lunedì. Durante la prossima settimana le temperature resteranno attorno alla soglia dei 30 gradi fino a mercoledì. Dopodiché, è previsto un po' di sollievo dal caldo, con temperature massime progressivamente in discesa (che nella seconda metà del mese saranno comprese tra i 24 e i 29 gradi) e le minime che torneranno sotto i 20 gradi.
Caldo anche Oltregottardo
Guardando invece a nord delle Alpi, le colonnine nel weekend saranno ancora più alte. Meteo News prevede che la regione di Basilea sarà la più calda con temperature che potrebbero raggiungere i 38 gradi, mentre in altre zone di pianura come Zurigo, Aarau, Berna e Sciaffusa si arriverà a 35 gradi.
"Al mattino arriveranno alcune nubi cirriformi, mentre nel pomeriggio le nubi cumuliformi sulle montagne si intensificheranno, portando infine a rovesci e temporali", scrive il meteorologo Klaus Marquardt di Meteo News.