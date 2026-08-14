La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

In Ticino, tra venerdì, sabato e domenica, le temperature massime raggiungeranno ancora i 33-34 gradi sotto i 600 metri di altitudine, con possibili temporali isolati in serata, soprattutto tra domenica e la prima parte di lunedì. Durante la prossima settimana le temperature resteranno attorno alla soglia dei 30 gradi fino a mercoledì. Dopodiché, è previsto un po' di sollievo dal caldo, con temperature massime progressivamente in discesa (che nella seconda metà del mese saranno comprese tra i 24 e i 29 gradi) e le minime che torneranno sotto i 20 gradi.