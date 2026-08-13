Caldo e siccità: per far scattare la modalità di crisi ci vuole altro
La situazione può essere gestita in maniera ordinaria, secondo il Consiglio federale
La situazione può essere gestita in maniera ordinaria, secondo il Consiglio federale
BERNA - Il Consiglio federale al momento rinuncia a dichiarare la situazione straordinaria a causa della persistente siccità e del caldo. Attualmente la situazione può essere gestita con le strutture ordinarie.
Il governo federale è in dialogo con i cantoni e altre autorità per analizzare regolarmente la situazione, ha dichiarato la portavoce del Consiglio federale Nicole Lamon mercoledì a Berna davanti ai media. In precedenza, il Consiglio federale aveva discusso nella sua seduta delle conseguenze dell'estate estremamente calda.
La dichiarazione della situazione straordinaria al momento non è necessaria, ha detto Lamon. Per questo motivo i cantoni sono responsabili nella gestione delle conseguenze meteorologiche. Essi hanno la responsabilità, la Confederazione li sostiene nell'ambito delle disposizioni di legge.
Secondo Lamon, in particolare l'agricoltura è fortemente colpita. Il dipartimento dell'economia competente ha già adottato diverse misure nelle ultime settimane. Il Consiglio federale analizzerà nuovamente la situazione a breve.
«Il Consiglio federale agisce»
Il ministro dell'ambiente Albert Rösti ha risposto nel pomeriggio a ulteriori domande su caldo, siccità e le loro conseguenze. Si è opposto all'affermazione secondo cui il Consiglio federale non vedrebbe alcuna necessità di agire con urgenza. «Il Consiglio federale agisce da settimane su diversi livelli».
Rösti ha menzionato il monitoraggio dei pericoli naturali da parte delle autorità. Anche per quanto riguarda la disponibilità energetica si tengono riunioni settimanali. Inoltre, il dipartimento dell'economia ha adottato misure a favore dell'agricoltura. Anche l'esercito è in azione con elicotteri per rifornire di acqua le aziende alpine.
Il governo federale è colpito dagli estremi meteorologici, ha detto il ministro dell'ambiente: «Abbiamo record di caldo, e anche la durata dell'ondata di calore è straordinaria - non si vede ancora la fine».
Fornitura di acqua ed energia garantitaAlla domanda sul perché non venga dichiarato un regime di emergenza, Rösti ha risposto che le misure necessarie, sulla base delle esperienze precedenti, sono già state stabilite e ancorate nella legge. «Non c'è - allo stato attuale - urgenza per ulteriori misure». Tuttavia, il suo dipartimento dell'ambiente è stato incaricato dal Consiglio federale di presentare un documento di discussione sulla questione se siano necessarie ulteriori misure.
Attualmente, secondo Rösti, tutto è sotto controllo: «La fornitura di acqua è abbastanza ben garantita». Ci sono sì carenze regionali, ma non è ancora necessaria una coordinazione sovraregionale della fornitura idrica. Questo anche perché oggi ci sono captazioni d'acqua migliori rispetto al passato. Inoltre, molte aziende alpine si sono attrezzate. «Abbiamo processi consolidati che non richiedono necessariamente misure aggiuntive».
Anche la fornitura di energia è attualmente assicurata, ha assicurato Rösti. Tuttavia, a causa delle restrizioni alla navigazione sul Reno, potrebbe essere necessario presto liberare una parte delle scorte di riserva. Attraverso il Reno arriva in Svizzera l'otto per cento dei prodotti petroliferi.
Strategia di adattamento in preparazione
La dichiarazione della situazione straordinaria sarebbe secondo Rösti, ad esempio, opportuna se l'acqua dovesse scarseggiare a livello nazionale. Attualmente questo criterio non è soddisfatto. Per questo motivo sono soprattutto i comuni e i cantoni ad essere chiamati in causa, essendo responsabili della protezione dal caldo e della fornitura idrica.
Riguardo alla richiesta di alcuni politici di una strategia nazionale contro il freddo, il ministro dell'ambiente ha dichiarato che il Consiglio federale adotterà presto una cosiddetta strategia di adattamento. Queste quasi sessanta misure non hanno alcun legame con l'attuale periodo di caldo e siccità.
Infine, Rösti ha nuovamente sostenuto procedure di autorizzazione più semplici per l'installazione di impianti di climatizzazione. «Dobbiamo strutturare le norme edilizie in modo che l'installazione di impianti di climatizzazione sia possibile senza doverli sovvenzionare». Tuttavia, questa questione rientra nelle competenze dei cantoni.