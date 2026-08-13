Caldo e siccità: per far scattare la modalità di crisi ci vuole altro

Attualmente, secondo Rösti, tutto è sotto controllo: «La fornitura di acqua è abbastanza ben garantita». Ci sono sì carenze regionali, ma non è ancora necessaria una coordinazione sovraregionale della fornitura idrica. Questo anche perché oggi ci sono captazioni d'acqua migliori rispetto al passato. Inoltre, molte aziende alpine si sono attrezzate. «Abbiamo processi consolidati che non richiedono necessariamente misure aggiuntive».