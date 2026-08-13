Abusi su quattro nipoti, nonno condannato a 16 mesi (sospesi)

Nella sentenza il comportamento del nonno viene definito riprovevole, anche perché le giovani vittime si trovavano in una fase delicata del loro sviluppo. Il Ministero pubblico ha tuttavia ritenuto che il 74enne non intendesse arrecare loro danno e che non fosse pienamente consapevole delle potenziali conseguenze delle sue azioni. È stato inoltre rilevato il suo senso di colpa e la sofferenza per la disgregazione della famiglia.

La pena per atti sessuali con fanciulli è stata sospesa con un periodo di prova di due anni, durante il quale il condannato dovrà sottoporsi a consulenza e assistenza in relazione alla sua inclinazione sessuale. Il tribunale ha inoltre disposto un'interdizione a vita da qualsiasi attività professionale o extraprofessionale che comporti un contatto regolare con minori.