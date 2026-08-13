Acqua dei laghi oltre i 25 gradi: c'è da preoccuparsi a fare il bagno?

Ci sono stati valori anomali quest'estate?Al momento la qualità dell'acqua è buona. Nel Reno, nelle ultime settimane, abbiamo registrato temporaneamente valori leggermente peggiori. Anche i colleghi di Sciaffusa hanno rilevato contaminazioni da germi fecali. Una probabile causa sono le piogge intense: dopo un lungo periodo di siccità, quando la pioggia cade in modo improvviso e abbondante, il terreno non riesce ad assorbirla completamente. Viene meno così la funzione filtrante del suolo e l'acqua scorre in superficie, trascinando con sé una grande quantità di impurità nei corsi d'acqua.