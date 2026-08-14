Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Irrigidimento, difficoltà di respirazione e vomito

Intorno alle 17.20, però, Kenzo ha cominciato ad avere difficoltà a camminare, presentava irrigidimento, respirazione affannosa e vomito. Portato dal veterinario alle 18.30, un'ora dopo ha avuto un arresto cardiorespiratorio. Venerdì mattina i proprietari hanno deciso di fermare le macchine che lo tenevano in vita.

