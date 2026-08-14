Schianto sulle strisce pedonali: anziana muore poche ore dopo l’impatto
Sequestrata l’auto del conducente
Sequestrata l’auto del conducente
HORGEN - Un tragico incidente è avvenuto ieri sera sulla Seestrasse a Horgen, in direzione di Wädenswil (ZH). Un automobilista di 81 anni ha investito una donna di 78, morta in seguito in ospedale a causa delle ferite riportate.
Lo scontro è avvenuto attorno alle 16.30. La donna si trovava in prossimità delle strisce pedonali quando l'auto su cui viaggiava l'81enne l'ha urtata. L'impatto l'ha quindi sbalzata a terra. Le sue condizioni, a causa delle ferite riportate, sono apparse fin da subito gravi. Vana la corsa in ospedale con l'ambulanza: è morta nel corso della notte.
Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia Cantonale di Zurigo in collaborazione con la Procura di Zurigo-Sihl. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato su ordine della Procura. La polizia, infine, sta cercando testimoni.
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