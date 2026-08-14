Schianto sulle strisce pedonali: anziana muore poche ore dopo l’impatto

Lo scontro è avvenuto attorno alle 16.30. La donna si trovava in prossimità delle strisce pedonali quando l'auto su cui viaggiava l'81enne l'ha urtata. L'impatto l'ha quindi sbalzata a terra. Le sue condizioni, a causa delle ferite riportate, sono apparse fin da subito gravi. Vana la corsa in ospedale con l'ambulanza: è morta nel corso della notte.

Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia Cantonale di Zurigo in collaborazione con la Procura di Zurigo-Sihl. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato su ordine della Procura. La polizia, infine, sta cercando testimoni.