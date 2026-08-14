Radio FM in galleria? La Confederazione dice no
Nonostante la decisione della SRG di tornare a trasmettere in FM, i tunnel svizzeri resteranno senza copertura radiofonica tradizionale per motivi di costo.
BERNA - La Confederazione non prevede di dotare nuovamente i tunnel della rete nazionale di strade della radio FM, e questo nonostante la SRG/SSR abbia deciso di tornare in futuro a diffondere i propri programmi attraverso questa tecnologia.
«Al momento non è previsto che i tunnel vengano nuovamente equipaggiati con FM», ha dichiarato venerdì Jérôme Jacky, portavoce dell'Ufficio federale delle strade (Ustra), durante la trasmissione Heute Morgen della SRF. Un intervento di questo tipo «comporterebbe infatti costi elevati».
Secondo Jacky, l'informazione agli utenti della strada avviene comunque principalmente attraverso sistemi visivi. «In caso di ingorgo, ad esempio, avvertono segnali lampeggianti. In caso di incendio, le uscite di emergenza sono segnalate da segnali luminosi.»
La SRG aveva interrotto la diffusione dei propri programmi via FM alla fine del 2024, ma in seguito ha deciso di tornare sui suoi passi. Il cambiamento di rotta è legato a una decisione politica. Inizialmente era previsto lo spegnimento della radiodiffusione FM entro la fine del 2026, dopo il quale tutti i programmi radio avrebbero dovuto essere trasmessi tramite la tecnologia DAB+.
Lo scorso dicembre, tuttavia, il Parlamento ha chiesto con una mozione di mantenere più a lungo l'offerta FM. Dopo la decisione parlamentare, la SRG ha annunciato che tornerà a trasmettere attraverso questa tecnologia. «Una rinuncia completa a UKW avrebbe avuto senso solo se entro la fine del 2026 l'intero settore avesse spento le emissioni analogiche», aveva affermato allora.
La SRG/SSR ritiene di non potersi permettere di continuare a rinunciare alle FM, di conseguenza, a molti ascoltatori e ascoltatrici. Non è ancora stato stabilito quando riprenderanno esattamente le trasmissioni tramite queste frequenze.