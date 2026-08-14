Radio FM in galleria? La Confederazione dice no

Lo scorso dicembre, tuttavia, il Parlamento ha chiesto con una mozione di mantenere più a lungo l'offerta FM. Dopo la decisione parlamentare, la SRG ha annunciato che tornerà a trasmettere attraverso questa tecnologia. «Una rinuncia completa a UKW avrebbe avuto senso solo se entro la fine del 2026 l'intero settore avesse spento le emissioni analogiche», aveva affermato allora.