La siccità mette a dura prova l'agricoltura: «Il 2026? Peggio del 2003»
Le perdite nel settore rischiano di superare quelle registrate nell'estate del 2003, con conseguenze sui prezzi e sulle rese dei raccolti.
Le perdite nel settore rischiano di superare quelle registrate nell'estate del 2003, con conseguenze sui prezzi e sulle rese dei raccolti.
BERNA - In un'intervista concessa a CH Media il presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC), Markus Ritter, ha sostenuto che le perdite subite dal settore agricolo a causa dell'ondata di caldo estivo saranno superiori a quelle del 2003.
All'epoca, l'Unione svizzera dei contadini aveva stimato i danni in circa 500 milioni di franchi. Poiché quest'anno tutte le regioni sono state colpite, le perdite saranno sicuramente più ingenti, anche se è presto per esprimersi con certezza.
La situazione è eccezionale, poiché i terreni avevano già iniziato l'estate con un deficit idrico. «Personalmente, non ho mai vissuto una siccità simile», ha dichiarato Ritter.
Le prospettive sono negative per le patate e le barbabietole da zucchero. Anche le rese del mais saranno inferiori. Di conseguenza, i prezzi ne risentiranno. La situazione sembra migliore per il grano e l'orzo, poiché gran parte di queste colture era già cresciuta prima del periodo di siccità ed è stata raccolta in buone condizioni.
I rivenditori hanno fatto sapere di essere disposti a tenere conto di alcuni costi aggiuntivi legati alla siccità. «Ci saranno delle trattative», ha spiegato Ritter. Tuttavia, sarà l'agricoltura a subire le perdite finanziarie più ingenti. Se, ad esempio, un orticoltore registra un calo della resa di un terzo e i prezzi alla produzione aumentano del 10%, si ritroverà alla fine con profitti nettamente inferiori.
Non farsi prendere dal panico
La situazione è particolarmente tesa anche tra gli allevatori. A causa della carenza di foraggio, molti hanno già attinto alle loro riserve invernali. I prezzi del fieno sono aumentati fino al 50%. Poiché nella situazione attuale è difficile vendere gli animali, un numero maggiore di capi finisce al macello. A giugno e luglio sono già state macellate 7'000 vacche in più rispetto allo scorso anno. Con il ritorno anticipato degli animali dagli alpeggi, il numero di macellazioni dovrebbe aumentare ulteriormente.
Ritter si rifiuta tuttavia di parlare di emergenza. «La cosa più importante è non cedere al panico». L'Unione svizzera dei contadini collabora strettamente con l'amministrazione federale e il Consiglio federale. Tra le altre misure, l'acqua viene trasportata per via aerea verso alcuni alpeggi e sono stati aboliti i dazi doganali sulle importazioni di mangimi.