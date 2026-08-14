La siccità mette a dura prova l'agricoltura: «Il 2026? Peggio del 2003»

La situazione è eccezionale, poiché i terreni avevano già iniziato l'estate con un deficit idrico. «Personalmente, non ho mai vissuto una siccità simile», ha dichiarato Ritter.

Le prospettive sono negative per le patate e le barbabietole da zucchero. Anche le rese del mais saranno inferiori. Di conseguenza, i prezzi ne risentiranno. La situazione sembra migliore per il grano e l'orzo, poiché gran parte di queste colture era già cresciuta prima del periodo di siccità ed è stata raccolta in buone condizioni.