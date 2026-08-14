Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
Dapprima un'auto si è schiantata contro il tunnel del Seelisberg e ha preso fuoco, poi un tamponamento
Dapprima un'auto si è schiantata contro il tunnel del Seelisberg e ha preso fuoco, poi un tamponamento
SEELISBERG - Due incidenti, a poche decine di minuti di distanza l’uno dall’altro, hanno segnato la notte sull’A2, in direzione Nord, all’altezza del tunnel di Seelisberg.
Il primo si è verificato attorno alle 3 del mattino quando, poco prima dell’ingresso nel tunnel, un’auto con targa del Cantone di Uri è uscita di strada, schiantandosi contro il portale sud del tunnel. Nell’impatto il veicolo è finito in un locale tecnico, dove ha preso fuoco ed è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’autista è deceduto sul posto. Le operazioni di identificazione non sono ancora state completate.
A causa dell’incidente, il tunnel di Seelisberg è stato chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura resterà in vigore fino a nuovo avviso.
Un incidente a causa del tunnel chiuso
Il secondo, sempre al portale sud, si è verificato poco dopo le 4 del mattino, con il tunnel chiuso. Mentre il traffico era completamente bloccato a causa dell'incidente mortale, un veicolo con targa del cantone di Vaud ha tamponato un'auto con targa Zurigo. Otto le persone coinvolte: sei sono rimaste ferite lievemente, due versano invece in gravi condizioni. Sono state trasportate in ospedale in elicottero dalla Rega.
All'operazione hanno partecipato: il servizio di soccorso dell'ospedale cantonale di Uri, un servizio di soccorso di Schwyz, Rega, i pompieri di Altdorf e Stans, un'azienda locale di rimorchio e la Polizia cantonale di Uri.
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