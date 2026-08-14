Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

Il primo si è verificato attorno alle 3 del mattino quando, poco prima dell’ingresso nel tunnel, un’auto con targa del Cantone di Uri è uscita di strada, schiantandosi contro il portale sud del tunnel. Nell’impatto il veicolo è finito in un locale tecnico, dove ha preso fuoco ed è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’autista è deceduto sul posto. Le operazioni di identificazione non sono ancora state completate.