In Piemonte prende forma il primo F-35A svizzero

Insieme a Fort Worth e a Nagoya, in Giappone, Cameri è uno dei soli tre siti al mondo in cui vengono prodotti gli F-35, oltre a ospitare l'unica linea di assemblaggio finale europea per i caccia di quinta generazione.

L'Italia è uno dei cinque partner europei del programma F-35, insieme a Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia. Con Stati Uniti, Canada e Australia, questi Paesi partecipano allo sviluppo e alla produzione degli aerei da combattimento. Anche altri Stati europei contribuiscono alla realizzazione del velivolo: in Germania, per esempio, viene prodotta la sezione centrale della fusoliera dell'F-35A, mentre il Regno Unito realizza la parte posteriore.