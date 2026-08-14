Applausi per Sottile e Mauri

Il primo, in vasca nelle batterie dei 200m delfino, ha chiuso al nono posto la sua gara, ma con un incoraggiante 1’58”46, record personale sulla distanza. Il miglior crono è stato quello dell’italiano Alberto Razzetti, che ha terminato in 1’54”64.

Il secondo si è invece misurato con la staffetta 4x100 stile libero (fuori in una semifinale vinta dall’Olanda sull’Italia), che ha aperto nuotando la prima frazione in 49”21.