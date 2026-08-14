PARIGI 2026
Applausi per Sottile e Mauri
Belle prestazioni per i due ticinesi
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Applausi per Sottile e Mauri
Belle prestazioni per i due ticinesi
PARIGI - Due buone prestazioni sono coincise con la fine degli Europei per Enrico Sottile e Mattia Mauri.
Il primo, in vasca nelle batterie dei 200m delfino, ha chiuso al nono posto la sua gara, ma con un incoraggiante 1’58”46, record personale sulla distanza. Il miglior crono è stato quello dell’italiano Alberto Razzetti, che ha terminato in 1’54”64.
Il secondo si è invece misurato con la staffetta 4x100 stile libero (fuori in una semifinale vinta dall’Olanda sull’Italia), che ha aperto nuotando la prima frazione in 49”21.
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