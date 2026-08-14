Bienne, presa la superstar

«Con Jeff acquisiamo un giocatore di enorme esperienza e comprovate qualità offensive - ha spiegato Martin Steinegger, direttore generale alla Tissot Arena - Ha giocato ai massimi livelli per molti anni e ha dimostrato di saper segnare gol e di assumersi responsabilità offensive. Siamo molto lieti che abbia scelto noi».

A causa delle procedure per il permesso di lavoro, Jeff Skinner dovrebbe arrivare a Biel verso la fine di agosto.