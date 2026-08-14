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Bienne, presa la superstar
Jeff Skinner a Bienne
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Bienne, presa la superstar
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Bienne, presa la superstar
Jeff Skinner a Bienne
Il canadese ha firmato un contratto annuale.
Bienne, presa la superstar
Jeff Skinner a Bienne
Il canadese ha firmato un contratto annuale.
BIENNE - Il Bienne ha trovato un accordo per la prossima stagione con l’attaccante canadese Jeff Skinner. Quello del club bernese è - almeno sulla carta - un grande colpo. L’ala nordamericana vanta infatti una carriera impressionante in NHL, con oltre 1’100 partite disputate, condite da 380 reti e 334 assist.
«Con Jeff acquisiamo un giocatore di enorme esperienza e comprovate qualità offensive - ha spiegato Martin Steinegger, direttore generale alla Tissot Arena - Ha giocato ai massimi livelli per molti anni e ha dimostrato di saper segnare gol e di assumersi responsabilità offensive. Siamo molto lieti che abbia scelto noi».
A causa delle procedure per il permesso di lavoro, Jeff Skinner dovrebbe arrivare a Biel verso la fine di agosto.
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