Chi vincerà il Mondiale? "Kimi Antonelli", parola di... ChatGPT
Il giovane italiano è davanti a tutti: dopo l’Ungheria il vantaggio è di 50 punti. Ma alle sue spalle la sfida è ancora apertissima
Il giovane italiano è davanti a tutti: dopo l’Ungheria il vantaggio è di 50 punti. Ma alle sue spalle la sfida è ancora apertissima
ZANDVOORT - Ebbene si amici, ChatGPT arriva anche ne “I Racconti della F1”. Una domanda che accompagna ogni stagione di Formula 1 e che, nel 2026, assume un sapore tutto italiano: chi sarà il prossimo Campione del Mondo? Abbiamo posto la domanda a ChatGPT e l’intelligenza artificiale non ha avuto paura di sbilanciarsi: oggi il favorito è Kimi Antonelli.
La Formula 1 si è fermata dopo il Gran Premio d’Ungheria, ma la corsa al titolo è tutt’altro che conclusa. Anzi, con la seconda parte della stagione ancora davanti, tutto può ancora succedere. Lando Norris ha conquistato la sua prima vittoria del 2026 al Hungaroring, precedendo Max Verstappen e proprio Antonelli, autore però di un terzo posto pesantissimo in ottica iridata.
Ed è proprio qui che nasce la previsione di ChatGPT. «Se devo sbilanciarmi oggi, dico Kimi Antonelli», è stata la risposta dell'intelligenza artificiale alla domanda su chi possa conquistare il Mondiale 2026. Una previsione che non nasce soltanto dall'entusiasmo per il giovane talento, ma soprattutto dalla situazione della classifica.
Dopo il GP d’Ungheria, infatti, l'italiano ha consolidato la leadership del campionato, portando il suo vantaggio su Lewis Hamilton a 50 punti. Il pilota Mercedes ha saputo limitare i danni anche in un fine settimana nel quale McLaren e Ferrari hanno mostrato una velocità importante.
Antonelli, il favore della classifica
È questo uno degli aspetti che fanno pendere la bilancia dalla parte di Kimi. Il campionato è ancora lungo, ma essere davanti dopo una prima parte di stagione così combattuta significa avere un vantaggio strategico enorme. Antonelli non deve necessariamente vincere ogni gara: deve soprattutto continuare a raccogliere punti, evitando gli errori e mantenendo la pressione sui suoi inseguitori.
E Mercedes, almeno finora, ha dimostrato di avere una vettura estremamente competitiva. Il successo del 19enne a Spa-Francorchamps, arrivato poche settimane prima dell'Ungheria, ha confermato la capacità del giovane di sfruttare le occasioni e di imporsi anche quando la lotta è serratissima.
Hamilton e Russell non hanno alcuna intenzione di arrendersi
Il primo nome da tenere d'occhio, come alternativa, è naturalmente quello di Lewis Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo è ancora perfettamente dentro la lotta. Cinquanta punti non sono un abisso in Formula 1, soprattutto quando restano ancora diversi appuntamenti e un singolo weekend negativo può cambiare completamente gli equilibri.
Poi c'è Lando Norris
Il campione in carica ha finalmente sbloccato la sua stagione vincendo in Ungheria, conquistando il primo successo McLaren del 2026. Un risultato che potrebbe rappresentare una svolta.
E se la scuderia britannica dovesse trovare continuità, Norris potrebbe trasformarsi rapidamente da inseguitore a candidato concreto al titolo.
E Verstappen?
Il quattro volte Campione del Mondo non può mai essere escluso completamente. Max ha chiuso secondo in Ungheria e ha mostrato ancora una volta di essere capace di sfruttare ogni opportunità. Tuttavia, il distacco dalla vetta e la situazione della Red Bull rendono oggi la sua rimonta molto più complicata rispetto a quella di Hamilton o Norris.
La scommessa di ChatGPT
E allora, chi vincerà? La previsione di ChatGPT, oggi, è Kimi Antonelli. Non una certezza, naturalmente. La Formula 1 non è uno sport nel quale un algoritmo può conoscere il futuro. Ma mettendo insieme classifica, prestazioni, continuità e competitività della Mercedes, l'italiano appare oggi come il candidato più solido.
La previsione è questa:
Kimi Antonelli - favorito
Lewis Hamilton - principale inseguitore
George Russell - outsider Mercedes
Charles Leclerc - possibile sorpresa Ferrari
Lando Norris - il grande ritorno possibile
Max Verstappen - la rimonta più difficile
Ma c'è un dettaglio che rende questa previsione ancora più affascinante.
Il prossimo grande appuntamento sarà Monza. E con Antonelli in testa al Mondiale, l'Autodromo Nazionale potrebbe trasformarsi nel palcoscenico perfetto per una delle storie più emozionanti della Formula 1 degli ultimi anni: un pilota italiano, davanti al pubblico italiano, con il sogno del titolo.
ChatGPT ha già fatto la sua scelta. Adesso toccherà alla pista dire se avrà avuto ragione. Una cosa è certa: il Mondiale 2026 è ancora tutto da vivere, e noi come sempre nel dubbio amletico pigiamo forte sul gas, sempre e comunque. Alla prossima.