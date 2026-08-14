Chi vincerà il Mondiale? "Kimi Antonelli", parola di... ChatGPT

ZANDVOORT - Ebbene si amici, ChatGPT arriva anche ne “I Racconti della F1”. Una domanda che accompagna ogni stagione di Formula 1 e che, nel 2026, assume un sapore tutto italiano: chi sarà il prossimo Campione del Mondo? Abbiamo posto la domanda a ChatGPT e l’intelligenza artificiale non ha avuto paura di sbilanciarsi: oggi il favorito è Kimi Antonelli.