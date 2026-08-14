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Matteo Parisi nuovo team manager dell'Ambrì

Già responsabile della comunicazione, Parisi era già stato team manager ad interim
Matteo Parisi nuovo team manager dell'Ambrì
Ti-Press
di Redazione
Matteo Parisi nuovo team manager dell'Ambrì
Già responsabile della comunicazione, Parisi era già stato team manager ad interim
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AMBRÌ - L’Ambrì ha comunicato la nomina di Matteo Parisi quale nuovo Team Manager della prima squadra.

Presente nei ranghi biancoblù dal 2017, Parisi ha ricoperto in questi anni il ruolo di responsabile della comunicazione e addetto stampa. Forte di un percorso consolidato all’interno del club e della stima guadagnata sul campo, Matteo aveva già assunto le redini di Team Manager ad interim nel corso della scorsa stagione, quando il ruolo era rimasto vacante.

Nel suo nuovo ruolo, Parisi sarà responsabile del coordinamento delle attività quotidiane della squadra, fungendo da punto di riferimento tra giocatori, staff tecnico, direzione sportiva e società, occupandosi in particolar modo degli aspetti organizzativi e logistici legati alla prima squadra.

Nel solco della continuità e della trasversalità delle competenze, Matteo Parisi manterrà anche l’incarico di addetto stampa e responsabile della comunicazione dell’area sport, unendo così la gestione operativa del gruppo squadra alla comunicazione del club.

In questi anni ad Ambrì, Matteo ha saputo costruire un rapporto di fiducia, stima e sintonia con i giocatori, lo staff tecnico e l’ambiente intero, doti che risulteranno fondamentali per affrontare al meglio le sfide della nuova gestione della società sotto la guida di Lars Weibel.

Questa nomina si inserisce pienamente nella visione strategica del Consiglio d’Amministrazione, fermamente intenzionato a valorizzare le risorse interne e a promuovere i talenti cresciuti all’interno dell’organizzazione, a testimonianza della volontà del club di investire sulle competenze e sul forte senso di appartenenza.

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