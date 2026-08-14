Campione del mondo con la Spagna, viaggia con Ryanair
Il centrocampista spagnolo Rodri è salito con grande semplicità su un volo low cost diretto a Liverpool. E quasi è passato inosservato
L'iberico è tornato in Inghilterra dopo le vacanze.
Il centrocampista spagnolo Rodri è salito con grande semplicità su un volo low cost diretto a Liverpool. E quasi è passato inosservato
L'iberico è tornato in Inghilterra dopo le vacanze.
MADRID - Avrebbe potuto fare come la maggior parte delle star internazionali del calcio: prenotare un volo in jet privato da diverse migliaia di euro tramite una concierge specializzata, evitare la folla in una lounge VIP e rientrare a Manchester in tutta serenità.
Ma il centrocampista spagnolo Rodri ha fatto come tutti, prendendo un volo Ryanair per raggiungere l'Inghilterra da Madrid, dopo delle meritate vacanze e un titolo di campione del mondo conquistato con la Roja al termine di un torneo straordinario.
È quanto ha notato una giornalista britannica, Emily Brobyn, di ritorno dalle vacanze con la sua famiglia. Cappellino in testa, occhiali da sole e occhi fissi sul telefono, il capitano della Spagna, che dovrebbe lasciare il City per il Barcellona, ha cercato di passare inosservato nella fila.
Ma un dettaglio non poteva sfuggire alla giornalista della BCC Manchester, il piccolo bagaglio a mano del giocatore, sul quale era semplicemente scritto "Rodrigo" accanto alla bandiera spagnola e al suo numero 16. «Ragazzi, perché Rodri sale sul mio volo Ryanair?», ha chiesto con umorismo la giovane donna su X. Il suo post mostrava il maestro spagnolo di spalle, nella fila d'attesa prima dell'imbarco.
In altre due pubblicazioni, si vede il giocatore salire sull'aereo, e una foto dei figli della giovane donna con un adesivo raffigurante il Pallone d'oro 2023. «I bambini hanno trovato un adesivo di Rodri e gliel'hanno dato. Lui l'ha messo in tasca. Li ha salutati nella fila mentre aspettava il suo turno. Che finale rocambolesco per delle vacanze straordinarie» ha aggiunto ancora.
Problema di tempistica o vero segno di semplicità? Le ragioni della scelta del giocatore di salire su un volo commerciale low cost non sono note, ma avrà avuto il merito di offrire un magnifico ricordo a qualche tifoso, prima forse di salutarli e lasciare l'Inghilterra per firmare con il Barça.