Campione del mondo con la Spagna, viaggia con Ryanair

È quanto ha notato una giornalista britannica, Emily Brobyn, di ritorno dalle vacanze con la sua famiglia. Cappellino in testa, occhiali da sole e occhi fissi sul telefono, il capitano della Spagna, che dovrebbe lasciare il City per il Barcellona, ha cercato di passare inosservato nella fila.

Ma un dettaglio non poteva sfuggire alla giornalista della BCC Manchester, il piccolo bagaglio a mano del giocatore, sul quale era semplicemente scritto "Rodrigo" accanto alla bandiera spagnola e al suo numero 16. «Ragazzi, perché Rodri sale sul mio volo Ryanair?», ha chiesto con umorismo la giovane donna su X. Il suo post mostrava il maestro spagnolo di spalle, nella fila d'attesa prima dell'imbarco.