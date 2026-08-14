Hügli da record nel giavellotto, Kälin guida l’eptathlon

Nell’eptathlon Annik Kälin ha invece preso la testa della classifica dopo una grande prova nei 100m hs. La grigionese ha corso in 12''59, con un vento favorevole di 3.3 m/s, precedendo di quasi quattro decimi l’olandese Emma Oosterwegel e portandosi al comando con 60 punti di margine.

Qualificazione alla finale anche per la 4x400 metri maschile svizzera. Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi e Lionel Spitz hanno chiuso in 3'01''31, precedendo di un decimo la Spagna, prima delle escluse. Il miglior tempo è stato realizzato dall’Italia in 2'58''10, nuovo record dei campionati. Eliminata invece la staffetta femminile elvetica.