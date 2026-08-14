Hügli da record nel giavellotto, Kälin guida l’eptathlon
La bernese ha battuto il suo record svizzero nel giavellotto e si è qualificata per la finale, mentre la grigionese ha preso la testa dell’eptathlon.
Petrucciani e la 4x400m in finale.
La bernese ha battuto il suo record svizzero nel giavellotto e si è qualificata per la finale, mentre la grigionese ha preso la testa dell’eptathlon.
Petrucciani e la 4x400m in finale.
BIRMINGHAM - Leonie Hügli ha conquistato l’accesso alla finale del giavellotto agli Europei di atletica di Birmingham, e lo ha fatto migliorando il proprio record nazionale. La 21enne bernese ha raggiunto 62.33 metri, superando di 15 centimetri il precedente primato. La prestazione conferma la forte crescita di Hügli, la quale prima del 2026 non aveva mai superato i 52 metri.
Nell’eptathlon Annik Kälin ha invece preso la testa della classifica dopo una grande prova nei 100m hs. La grigionese ha corso in 12''59, con un vento favorevole di 3.3 m/s, precedendo di quasi quattro decimi l’olandese Emma Oosterwegel e portandosi al comando con 60 punti di margine.
Qualificazione alla finale anche per la 4x400 metri maschile svizzera. Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi e Lionel Spitz hanno chiuso in 3'01''31, precedendo di un decimo la Spagna, prima delle escluse. Il miglior tempo è stato realizzato dall’Italia in 2'58''10, nuovo record dei campionati. Eliminata invece la staffetta femminile elvetica.