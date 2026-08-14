«Come una guerra»
Il sindaco di Como Rapinese: «C'è chi ha rischiato la propria vita per proteggere gli altri». L'odore di bruciato fino in Ticino. Le foto e i video del rogo e dei Canadair in azione.
Il sindaco di Como Rapinese: «C'è chi ha rischiato la propria vita per proteggere gli altri». L'odore di bruciato fino in Ticino. Le foto e i video del rogo e dei Canadair in azione.
COMO - «C’erano persone, a pochi metri dal fuoco, che rischiavano la propria vita per proteggere gli altri». È con queste parole che il sindaco di Como Alessandro Rapinese descrive il gigantesco incendio che ha colpito il monte Goi e la parte meridionale della città, parlando senza mezzi termini di una «notte di guerra di trincea».
«L'Italia è una splendida Repubblica»
Dal Centro operativo comunale allestito a Muggiò, Rapinese sottolinea che la situazione è stata «monitorata fin dall’inizio». «Aver assistito a questo intervento - spiega ai microfoni della radio cittadina - mi ha fatto capire che siamo una splendida Repubblica. Nel momento del bisogno le forze si sono concentrate».
Al momento non si registrano feriti. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dai vigili del fuoco, circa 50 persone hanno lasciato le proprie abitazioni e sono state assistite dal Comitato di Como della croce rossa Italiana e dalla protezione civile. Presente e impegnata su più fronti la croce azzurra.
L'odore di bruciato fino in Ticino: «Non apro le finestre da questa mattina»
Era chiaramente percepibile fin nel Luganese già dalla serata di giovedì, l'odore di bruciato causato dall'incendio sul monte comasco. Una situazione che, con il passare delle ore, si esacerbata soprattutto nel Mendrisiotto e nel Basso Mendrisiotto. A confermarlo diversi messaggi postati sui social: «Impossibile aprire le finestre questa mattina», scrivono da Ligornetto, «le ho chiuse a mezzanotte e mai riaperte».
Nessuna informazione sulle cause
Restano invece ancora sconosciute le cause del vasto incendio. Le fiamme hanno minacciato in particolare la zona compresa tra via Oltrecolle, il viadotto dei Lavatoi e Albate, con il rischio di un'avanzata verso Val Fresca e Lipomo.
Per tutta la notte sono state impegnate oltre 90 unità dei vigili del fuoco, coordinate da funzionari e capi squadra. A rafforzare i soccorsi sono arrivati uomini e mezzi dai Comandi di Lecco, Varese, Monza, Milano, Bergamo e Cremona, oltre che da altri territori. Questa mattina sono circa 130 i vigili del fuoco presenti sul posto.
Una macchina dei soccorsi imponente
Sul fronte dell’antincendio boschivo sono intervenuti oltre 30 volontari della Provincia di Como, suddivisi in sette squadre operative. Hanno lavorato sul fronte del fuoco e successivamente garantito il monitoraggio e il presidio dell’area per tutta la notte.
Intorno all'1.20 le squadre sono riuscite a fermare l'avanzata delle fiamme verso la zona di Oltrecolle. Le operazioni sono però proseguite senza sosta per contenere il rogo e mettere in sicurezza l'area.
Un secondo Canadair in arrivo da Olbia
Sul campo sono stati inoltre schierati autobotti, automezzi con moduli specifici per l'antincendio boschivo e vasche mobili per il rifornimento idrico, utilizzate anche per velocizzare le operazioni dei mezzi aerei.
Con le prime luci dell'alba sono entrati in azione due elicotteri regionali AIB e un Canadair. Un secondo Canadair, in arrivo da Olbia, è stato attivato per rafforzare ulteriormente le operazioni di spegnimento nei punti più impervi del monte Goi. Gli aerei sono stati messi a disposizione dal COAU, il Centro operativo aereo unificato della Protezione Civile nazionale.