«Come una guerra»

Al momento non si registrano feriti. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dai vigili del fuoco, circa 50 persone hanno lasciato le proprie abitazioni e sono state assistite dal Comitato di Como della croce rossa Italiana e dalla protezione civile. Presente e impegnata su più fronti la croce azzurra.

L'odore di bruciato fino in Ticino: «Non apro le finestre da questa mattina»

Era chiaramente percepibile fin nel Luganese già dalla serata di giovedì, l'odore di bruciato causato dall'incendio sul monte comasco. Una situazione che, con il passare delle ore, si esacerbata soprattutto nel Mendrisiotto e nel Basso Mendrisiotto. A confermarlo diversi messaggi postati sui social: «Impossibile aprire le finestre questa mattina», scrivono da Ligornetto, «le ho chiuse a mezzanotte e mai riaperte».