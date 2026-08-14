Il Giappone orientale è sott'acqua

Le piogge, definite dalle autorità "senza precedenti", hanno causato interruzioni di corrente in oltre 20'000 abitazioni, mentre 7'000 viaggiatori sono rimasti bloccati per tutta la notte all'aeroporto di Narita a Tokyo. Diversi servizi ferroviari rimangono sospesi, mentre alcune importanti autostrade sono chiuse e oltre 100'000 famiglie sono state invitate a evacuare a seguito delle frane e delle interruzioni di corrente provocate dalle piogge.

A Chiba, città situata proprio accanto alla capitale Tokyo, sono caduti oltre 10 cm di pioggia all'ora da ieri pomeriggio, secondo quanto riferito dalle autorità. Si tratta di circa tre volte la media delle precipitazioni di agosto e del volume di pioggia più elevato mai registrato nel Paese. L'alluvione si è verificata dopo una serie di tempeste che hanno colpito il Giappone e i paesi limitrofi questa settimana, in quella che si preannuncia come una stagione dei tifoni insolitamente intensa.