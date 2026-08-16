Fine settimana segnato da gravi incidenti in bicicletta

Domenica pomeriggio, a Gelterfingen, nel canton Berna, una ciclista è rimasta gravemente ferita in una collisione con un furgone ed è stata trasportata in ospedale. Secondo la polizia cantonale bernese, la causa dell'incidente non è ancora chiara. Nelle prime ore di domenica, a Rapperswil-Jona (SG), una ciclista di 43 anni ha invece riportato gravi ferite in un presunto incidente autonomo ed è stata elitrasportata in ospedale.

Sabato, a Trogen (AR), un ciclista su bici da corsa è rimasto gravemente ferito in una collisione con un'auto, rendendo necessario l'intervento di un elicottero di soccorso. Sempre sabato, a Hindelbank (BE), un altro ciclista su bici da corsa si è scontrato con un'automobile: secondo la polizia cantonale, il conducente avrebbe invaso la corsia opposta.