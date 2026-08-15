Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Sabato abbiamo ricevuto una e-mail in redazione, con ulteriori dettagli dell'episodio. «Mi sembra importante che le circostanze del salvataggio» del bambino «vengano riportate nel modo più preciso possibile», scrive una lettrice. A suo dire il merito principale del fatto che quella di ieri non sia stata una tragedia è di Meriem. La 14enne, originaria di Ginevra, si trovava in vacanza in Ticino e stava nuotando sott'acqua con gli occhialini, quando «ha visto il bambino privo di sensi, sul fondo della piscina».

Nonostante la giovane età, Meriem non si sarebbe affatto spaventata davanti alla situazione di pericolo. «È stata lei a riportarlo in superficie e a tirarlo fuori dall’acqua, chiedendo immediatamente aiuto. Un uomo, cliente della struttura, è quindi intervenuto per prendere il bambino e adagiarlo a bordo piscina affinché potessero essergli prestati i primi soccorsi». Il personale della struttura ha allertato i servizi di emergenza e successivamente sono intervenute l’ambulanza e la polizia. L'esito dell'intervento, come abbiamo già riferito ieri, è stato positivo.